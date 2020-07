Jongen (17) opgepakt voor opdracht geven tot brandstichting

(foto: Jack Brekelmans – Persburo-BMS) vergroot

De politie heeft donderdagochtend een 17-jarige jongen opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij de opdracht gaf om auto’s in brand te steken aan de Mascaginistraat in Tilburg. Een gezin zag hierbij twee auto’s in vlammen opgaan. Dit gebeurde in juli en september vorig jaar.

Maaike Cnossen Geschreven door

De eerste auto werd op 6 juli in brand gestoken. Het werd ruim twee maanden later, op 17 september, weer geprobeerd. En de brandstichter of stichters kwamen op 24 september nog een keer terug. Toen ging er weer een auto van het gezin in vlammen op. Ook brandde een auto uit die er naast stond.

“Of het om een bewuste actie tegen het gezin gaat of om complete willekeur, is nog niet duidelijk”, laat een politiewoordvoerder weten. “Dat onderzoeken we nog.”

(foto: Jack Brekelmans – Persburo-BMS) vergroot

Verdachte brandstichting

De politie pakte dinsdag ook al een verdachte op. Het gaat om een 19-jarige Tilburger. Hij is aangehouden op verdenking van brandstichting. De 17-jarige verdachte is aangehouden omdat hij als opdrachtgever of tussenpersoon fungeerde.

De jongen zit voorlopig vast voor verhoor en verder onderzoek. De politie denkt dat de autobranden niets met het criminele circuit te maken hebben. Waarom de auto’s wel in brand zijn gestoken, is nog niet duidelijk.