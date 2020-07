Man wordt met mes aangevallen tijdens straatroof

Het slachtoffer zou gestoken zijn door de daders (foto: Pexels). vergroot

Een man uit Roosendaal is afgelopen dinsdagavond door twee onbekende mannen met geweld beroofd van zijn telefoon. Het slachtoffer zou hierbij met een mes gestoken zijn, meldt de politie. De man is dinsdagnacht naar het ziekenhuis gebracht en is daar behandeld aan zijn verwondingen.

Rebecca Seunis Geschreven door

Het slachtoffer verklaarde tegen de politie dat hij dinsdagavond tussen de Dokter Brabersstraat en het Roselaarplein in zijn woonplaats liep, toen hij door de mannen werd aangesproken. De straatrovers pakten zijn telefoon af en gingen ervandoor. Dat gebeurde tussen elf uur en halftwaalf 's avonds.

De politie is op zoek naar getuigen.