Jean-Pierre van evenementenbedrijf JMT zag omzet naar nul gaan en is nu failliet: 'Dat doet pijn'

JMT-directeur Jean-Pierre Brouwers aanschouwt de stille en overvolle loods (foto: Dirk Verhoeven). vergroot

Het is van de grootste verhuurbedrijven van meubilair voor beurzen: JMT uit Dinteloord. Deze week zijn ze door de rechtbank failliet verklaard met als gevolg dat zo’n honderd medewerkers op straat staan. “Ik heb echt te doen met mijn mensen die altijd voor dag en dauw spullen gingen halen en brengen bij onze klanten. Dat kan nu niet meer, dat is ons afgenomen, echt heel zonde”, vindt directeur Jean-Pierre Brouwers.

Tafels en stoelen, koelkasten, vaatwassers en rollen tapijt: de loodsen van JMT liggen vol met spullen die normaal op beurzen worden gebruikt. Voor een verhuurbedrijf moeten de loodsen juist leeg zijn, maar het tegenovergestelde is nu het geval. “Normaal kunnen we hier niet eens zo staan, want dan sjezen de heftrucks langs je heen. En dat mis ik nu echt heel erg. Dat doet pijn, echt waar”, aldus Brouwers.

Domino-effect

De directeur zag het faillissement natuurlijk al wel eerder aan komen. “Toen er echt een domino-effect optrad van beurzen die werden gecanceld of uitgesteld, toen had ik door dat het echt goed mis was.” De omzet van JMT daalde dan ook van de een op de andere dag naar bijna nul.

De zichtbaar aangeslagen Jean-Pierre leidt ons rond in zijn - nu lege - bedrijf:

Veel opties had het bedrijf niet. “We hebben natuurlijk wel nagedacht of we wat anders konden doen. Maar in de niche waar wij in zitten, ben je gewoon uitgespeeld. Er is geen andere optie dan wachten op herstel. En het herstel kwam niet. Of in ieder geval zeker niet snel genoeg”, aldus Brouwers.

Groen bloed

Met de regelingen van de overheid kon het bedrijf het nog even uitzingen, maar de reserves raakten snel op. Uiteindelijk was er geen andere optie dan een faillissement aanvragen. “We zeggen altijd dat de mensen die hier werken groen bloed hebben, dat is de kleur van het bedrijf. Ze doen er alles voor. Dan is het echt verschrikkelijk om tegen die mensen – die hier soms al 38 jaar werken - te zeggen dat het ophoudt te bestaan. Dat kan je je niet voorstellen, allerlei emoties nemen dan bezit van je.”

De versoepelingen van de overheid kwamen volgens Brouwers te laat. “Ik heb wel zo mijn bedenkingen bij de snelheid van handelen. Ze hadden onze sector eerder open kunnen stellen. Juist bij beurzen kun je de in- en uitgangen controleren. Je laat mensen op uitnodiging komen. Je kunt hun temperatuur checken en je kunt met de inrichting van een beurs zorgen voor een ingaande en uitgaande stroom mensen. Wij zijn daar specialist in. We hebben daar verschillende voorstellen voor gedaan bij de overheid, maar ik zie geen actie. Ze zijn gewoon veel te laat!”

Overname

Brouwers hoopt dat het bedrijf wordt overgenomen. Er zouden al verschillende gesprekken zijn geweest met overnamekandidaten.