Man ernstig gewond na mishandeling in Nuenen

Een man is donderdagavond rond halftien zwaargewond geraakt bij een mishandeling bij het Park in Nuenen. De man zou ernstig hoofdletsel en mogelijk hersenletsel hebben opgelopen.

"Op het moment van de mishandeling was het druk in het park", laat een ooggetuige weten. "Veel mensen zagen alles gebeuren. In eerste instantie leek het om een vechtpartij te gaan."