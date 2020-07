Driftende automobilist veroorzaakt ravage in Soerendonk: 'Tegenliggers moesten vol in de remmen'

1/2 De automobilist veroorzaakte een ravage in Soerendonk (foto: SQ Vision).

Een automobilist veroorzaakte donderdagavond een ware ravage in Soerendonk. De BMW slipte op de Molenheide, raakte van de weg en ramde twee gemetselde pilaren en een hekwerk. Volgens ooggetuigen moesten tegenliggers vol in de remmen om de driftende auto te ontwijken.

Buurtbewoners werden rond halftwaalf opgeschrikt door piepende remmen en hoorden daarna een flinke klap. Toen ze keken wat er gebeurd was, zagen ze de bestuurder van de auto vluchten.

'Remspoor van tientalen meters' De auto raakte bij het ongeluk zwaar beschadigd en is door een berger getakeld. Buurtbewoners hielpen met het opruimen van de brokstukken.

"De auto had op het wegdek een remspoor van tientallen meters achtergelaten", laat een ooggetuige weten. "De brokstukken belandden meters verderop, in de tuin." Voor de zekerheid werd na het ongeluk een ambulance opgeroepen, maar er was niemand gewond geraakt.