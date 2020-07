Wachten op privacy instellingen... Een van de ontruimde hennepkwekerijen (foto: politie). Volgende Vorige vergroot 1/2 Brandgevaarlijke hennepkwekerijen gevonden in Tilburg en Goirle

De politie heeft donderdag drie hennepkwekerijen gevonden in Tilburg en Goirle. In alle gevallen was het risico op brand groot.

De grootste hennepkwekerij werd gevonden in een huis aan de Bergstraat in Goirle. De plantage was ingericht in twee slaapkamers en op zolder. In totaal stonden er zevenhonderd planten. Er was al geoogst. De stroom werd illegaal afgetapt.

In Tilburg werd op twee adressen een kwekerij ontmanteld. Op de Ellingtonlaan was kort geleden geoogst. Hier stonden 440 planten. Ook hier was de kwekerij ingericht in twee slaapkamers en op zolder.

De kwekerij op de Dolomietenlaan was ook recent geoogst. Hier hadden 188 planten gestaan. De stroom werd eveneens illegaal afgetapt.

Foto: politie vergroot