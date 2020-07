Hoge werkdruk door coronacrisis put mensen uit: 'Er gaat iets helemaal verkeerd'

Ruim een miljoen Nederlanders zijn uitgeput vanwege de hoge werkdruk die is ontstaan door de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van het CNV onder 2500 werkenden. Neuropsycholoog Erik Matser uit Helmond: "Jonge mensen die de bruistabletten van de samenleving moeten zijn, zijn nu de zuigtabletten."

Matser schrok van de resultaten van het onderzoek. "Er gaat iets helemaal verkeerd. Je hebt een maximum waarop je presteert, maar daar gaan we nu overheen", zegt hij vrijdagmorgen in radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant.

Gevaar en veranderingen De hersenen zijn het vakgebied van Matser. Volgens hem zijn er twee processen waar de hersenen sterk op reageren: gevaar en veranderingen. Die factoren hebben bij de coronacrisis een grote rol gespeeld. Gevaar om zelf ziek te worden of mensen in je omgeving te verliezen. En verandering in het dagelijks leven door alle coronamaatregelen.

"Wanneer de hersenen stress ervaren, komen er bepaalde stoffen in je lichaam vrij. Op korte termijn verbeteren die je prestaties, bijvoorbeeld als je een penalty moet nemen. Maar je moet niet een half jaar lang penalty's nemen. Dan gaat het mis." De stofjes die worden aangemaakt, zorgen ervoor dat de energie uit je lichaam wegtrekt. Je wordt moe en je concentratie neemt af. Het resultaat is dat je er vervolgens uitgeblust bij loopt.

Groeihormonen

"We denken dat we alles kunnen maken, gaan over het maximum heen. Je moet 'aanstaan', maar je moet ook voor rust zorgen. Die verhouding moet kloppen", legt Matser uit. Ineens heel hard gaan sporten als je moe bent, is een verkeerde oplossing. "Lekker een half uurtje trainen met hartslag 100, dat is goed. Met hartslag 100 maak je namelijk groeihormonen aan en daar herstel je weer van."