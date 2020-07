Wim S. blijft in cel voor moord op Heidy Goedhart uit Kaatsheuvel

Heidy Goedhart werd op laffe en kille wijze om het leven gebracht (foto: archief). vergroot

Wim S. (45) uit Kaatsheuvel, die tot twintig jaar cel is veroordeeld voor de moord op zijn partner Heidy Goedhart in 2010, blijft vastzitten tot het gerechtshof in Den Haag uitspraak doet. Dat heeft het hof vrijdag besloten. "Ik ben onschuldig", zei S. op geëmotioneerde toon. "Ik wil gewoon mijn gezin terug."

De Hoge Raad besloot in december dat de rechtszaak over moet. Het Haagse hof is daar vrijdag mee begonnen in de vorm van een regiezitting. Zijn advocaat greep de zitting aan om ervoor te pleiten dat S. op vrije voeten komt tot aan de inhoudelijke behandeling van de zaak. Die staat gepland voor januari 2021. S. zit nu een kleine zes jaar in voorarrest.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Wim S. ervan dat hij Goedhart bij hun huis in Kaatsheuvel met een steen op het hoofd heeft geslagen en haar wurgde. Daarna zou hij een inbraak in scène hebben gezet om zijn aandeel in haar dood te verhullen. Een ernstig misdrijf dat volgens het hof geen ruimte biedt het voorarrest nu te schorsen.

Opmerkelijk verzoek

S. deed het hof een opmerkelijk verzoek. Hij vroeg de voorzitter om ter plekke zijn huidige vrouw te mogen knuffelen. "Door corona is het twintig weken geleden dat ik iemand heb kunnen vastpakken." Het hof wees ook dit verzoek af vanwege eventueel besmettingsgevaar met het coronavirus.

