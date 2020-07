Eindhovense mannen verdacht van runnen drugslab in Vleuten

Het drugslub in Vleuten (foto: politie). vergroot

Twee mannen uit Eindhoven worden verdacht van het runnen van een drugslab in het Utrechtse Vleuten. Een 39-jarige man zou de laborant zijn: iemand die in drugslabs het chemische proces begeleidt. Een man van 41 uit Eindhoven is de andere hoofdverdachte. In totaal zijn er zes mensen gearresteerd.

In de nacht van donderdag op vrijdag had de politie het vermoeden dat de 39-jarige Eindhovenaar in een lab aan de slag zou gaan. Hij is door agenten gevolgd naar een huis in Vleuten. De politie deed een inval, zodra de man naar binnen liep.

In de kelder van het huis werd inderdaad een drugslab gevonden. Op het moment van de inval werd hier ook geproduceerd. Het gaat waarschijnlijk om een amfetaminelab. Alle aanwezige amfetamine is in beslag genomen.

Naast de twee Eindhovenaren zijn twee mannen en twee vrouwen uit Vleuten aangehouden. Dat bleken de bewoners van het huis. Alle zes de verdachten zitten vast.

Doorzoekingen in Eindhoven

Vanwege de vondst werden vrijdag in Eindhoven drie locaties doorzocht. Het gaat daarbij onder meer om de huizen van beide hoofdverdachten. In het huis van één van de verdachten is een vuurwapen gevonden en in beslag genomen.

De specialisten van LFO (Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen) zijn vermoedelijk nog de hele vrijdag bezig met het technisch onderzoek in het laboratorium en de ontmanteling daarvan. Er wordt ook geïnventariseerd hoeveel chemicaliën en grondstoffen er aanwezig waren.