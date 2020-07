De zomervakantie is begonnen, maar niet alle kinderen zijn blij: 'Ik ga mijn vriendjes missen'

Spelletjes en pannenkoeken op de laatste schooldag (foto: Tonnie Vossen) vergroot

De laatste schooldag voor de grote zomervakantie is meestal een groot feest. Maar dit jaar is dat anders. 'Corona' hield alle leerlingen wekenlang aan huis gekluisterd en toen ze eindelijk weer naar school mochten, was het schooljaar alweer bijna afgelopen. Toch maakte de christelijke basisschool De Ark in Meeuwen er een speciale dag van.

Voor het eerst in lange tijd mogen de ouders hun kinderen weer samen opwachten op het schoolplein. Een beetje onwennig staan ze eerst nog bij elkaar en maken dan op anderhalve meter afstand van elkaar een 'erehaag' voor hun kinderen. Vakantieplannen voor de komende weken gaan rond. "Wij hebben er wel zin in , maar onze kinderen niet", zegt een moeder. "Ze zijn niet blij want ze willen heel graag nog langer naar school."

Tijd om te ontspannen

"Jullie hadden ze natuurlijk allemaal al heel lang thuis", zegt schooldirectrice Hannie Wijnands in haar korte toespraakje voor de ouders. "Maar toen moesten ze hard werken. Nu is het anders, ze mogen nu ontspannen en vakantie houden."

In de video zie je hoe de kinderen de laatste schooldag vierden:

De school viert de laatste dag van het schooljaar met maar de helft van het toch al kleine aantal van 42 leerlingen. "De kinderen van groep 8 hebben eerder al afscheid genomen en de kleuters zijn er nooit op vrijdag. Dus zijn we nu maar met 24 leerlingen."

Die mogen verkleed naar school en krijgen na een spelletjesparcours pannenkoeken en ijs. En ja, vakantie is leuk. Maar het vooruitzicht om het voor de tweede keer in korte tijd wekenlang zonder je vriendjes te moeten doen is niet aantrekkelijk.