Zo'n 10.000 klanten van failliet ontharingssalon Just Wellness eisen geld terug

Het pand van Just Wellness in Breda. vergroot

Het was in december van het vorige jaar dat de deuren van de ontharingssalons van Just Wellness plotseling sloten. Na weken van onzekerheid bij klanten en personeel werd het faillissement van het bedrijf daarna aangevraagd. Inmiddels hebben zo’n 10.000 klanten via curator Flip Schreurs hun geld terug geëist, voor behandelingen waar al wel voor was betaald, maar die ze nooit hebben gekregen. “Zoveel vorderingen is bijzonder”, zegt Schreurs.

Just Wellness, met het hoofdkantoor in Valkenswaard, had filialen door de hele provincie. Het bood goedkope ontharingsbehandelingen aan. Klanten kochten pakketten, met prijzen variërend van een paar tientjes tot een paar honderd euro. Ze konden zich dan onbeperkt laten behandelen, dat werd ze althans beloofd. Maar dat bleek te mooi om waar te zijn. Het bedrijf ging dus failliet, met een schuld van 4,5 miljoen en 20.000 gedupeerde klanten.

Boze klanten roerden zich, onder meer op de sociale media. Zij waren kwaad dat ze hun geld kwijt waren, maar er waren ook veel klachten over de behandelingen. Zo zouden de ontharingsbehandelingen niet het gewenste effect hebben en werden er foto’s gedeeld van uitslag en brandwonden, die zouden zijn ontstaan bij Just Wellness.

Klanten krijgen niks terug

Van de 20.000 gedupeerde klanten heeft ongeveer de helft zich gemeld bij Schreurs. “Dat zijn er heel veel. ik heb veel grote faillissementen gedaan, maar zoveel vorderingen is wel bijzonder ”, zegt hij. "En het zijn allemaal vorderingen van zo’n honderd euro. We proberen iedereen netjes op de hoogte te houden. We hebben ze verteld dat ze waarschijnlijk niks terug gaan zien van het geld, maar dat heeft mensen er toch niet van weerhouden om een vordering in te dienen. Dat is mensen hun goed recht, mensen zijn toch boos.”

Schreurs hoopte in januari nog dat hij vier van de zeven vestigingen zou kunnen verkopen om een doorstart te maken. “Maar corona is niet de beste tijd om een schoonheidssalon te beginnen”, zegt hij. “Toch ben ik blij dat ik één vestiging heb verkocht.” Het gaat om die in Eindhoven.

Grote schuldeisers eerst

Maar de verkoop van dat ene filiaal brengt natuurlijk nooit genoeg in het laatje om al die schuldeisers tevreden te stellen. De grootste schuldeisers, zoals de belastingdienst, gaan voor. Daarna blijft er naar alle waarschijnlijkheid niks meer over voor al die gedupeerde klanten. Waarom het bedrijf precies failliet is gegaan, wordt nog onderzocht.