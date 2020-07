Jorritsma boos dat hij beslissing over preventief ruimen nertsenfarms via media te horen krijgt

Burgemeester Jorritsma. vergroot

John Jorritsma is boos en teleurgesteld dat hij via de media moest vernemen dat minister Carola Schouten niet van plan is de nertsenfokkerijen in Zuidoost-Brabant preventief te laten ruimen. "Zo gaat het altijd met dit ministerie!", schrijft de Eindhovense burgemeester en voorzitter van de veiligheidsregio op Twitter.

Rebecca Seunis Geschreven door

"Toch wel bijzonder... als voorzitter stuur ik brief aan minister Schouten en via de media mag ik de reactie aan de Tweede Kamer vernemen. Zo gaat het altijd met dit ministerie!", aldus Jorritsma.

Jorritsma had namens de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gevraagd om alle nertsen in die regio preventief te ruimen. De veiligheidsregio wil dat om verdere besmetting te voorkomen. Donderdag schreef Jorritsma als voorzitter van de Veiligheidsregio daarover een brief aan de minister.

Schouten wil er echter niet aan. "Deze maatregel treffen we alleen als er geen andere mogelijkheid bestaat om de volksgezondheid of diergezondheid te beschermen", aldus de bewindsvrouw.

Klaver

Jesse Klaver reageerde vervolgens inhoudelijk op de tweet van Jorritsma met een nieuwe oproep aan de minister om de fokkerijen te sluiten omdat het 'levensgevaarlijke corona-brandhaarden' zijn.

