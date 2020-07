Aanslag op taxatiekantoor in Steenbergen: auto naar binnen gereden en in brand gestoken

De brandweer bestreed het vuur in Steenbergen (foto: Facebook brandweer Steenbergen). vergroot

Een automobilist is vrijdagnacht JB Taxaties aan de Gibsonstraat in Steenbergen binnengereden. De politie laat weten dat dit opzettelijk gebeurd is. Daarna werd de auto in brand gestoken.

Rond kwart over een 's nachts werden de hulpdiensten gewaarschuwd vanwege de brand. Toen die aankwamen bij het taxatiekantoor, was de bestuurder van de auto nergens te bekennen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het gebouw.

Onderzoek

Volgens een ooggetuige had de brandweer het vuur snel onder controle. De politie doet onderzoek.

De auto is door een bergingsbedrijf uit het gebouw gehaald en afgevoerd.