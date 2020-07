Twee handgranaten gevonden in tuin in Sprang-Capelle, man (29) opgepakt

In een tuin van een huis in Sprang-Capelle zijn vrijdagavond twee handgranaten gevonden. De politie heeft een 29-jarige verdachte opgepakt. Het gaat om een bekende van de politie.

De politie kreeg een tip over de explosieven. Iemand meldde dat de man twee handgranaten in zijn bezit zou hebben. Omdat hij al eerder in aanraking was geweest met politie, werd de tip erg serieus genomen.