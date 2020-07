83 flessen met lachgas gevonden in auto en garagebox: 'Gevaarlijke situatie'

De politie spreekt van een gevaarlijke situatie (foto: Instagram wijkagent Jens). vergroot

In een auto en een garagebox aan de Kruisstraat in Eindhoven heeft de politie vrijdag 83 flessen met lachgas ontdekt. In de flessen zat driehonderd liter lachgas.

Een wijkagent vond 32 flessen in de auto, die in een brandgang stond. Een anonieme tipgever wees hem vervolgens op een garage waar lachgas zou zijn opgeslagen.

Gevaarlijk

Daarop werden een interventieteam van de gemeente Eindhoven en de brandweer opgeroepen. In de garagebox bleken nog eens 51 flessen lachgas te liggen. Volgens de wijkagent waren de flessen niet volgens de regels opgeslagen. Dit is gevaarlijk als er brand uitbreekt, benadrukt de wijkagent.

De flessen lachgas zijn in beslag genomen en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Zowel de eigenaar van de garagebox als de bestuurder van het voertuig kunnen een proces-verbaal verwachten.