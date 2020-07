Opvallende komeet Neowise met heldere staart te zien boven Brabant

Sem van Rijssel (SQ Vision) fotografeerde de komeet in Nuenen. Sem van Rijssel (SQ Vision) fotografeerde de komeet in Nuenen. Sem van Rijssel (SQ Vision) fotografeerde de komeet in Nuenen. Volgende Vorige vergroot 1/3 Sem van Rijssel (SQ Vision) fotografeerde de komeet in Nuenen.

In Brabant was in de nacht van vrijdag op zaterdag de heldere komeet Neowise met het blote oog te zien. Verschillende mensen stuurden foto's naar Omroep Brabant van het opvallende hemellichaam met heldere staart.

Neowise is ongeveer tot midden augustus waar te nemen, maar niet altijd met het blote oog. "Nu is de komeet dicht bij de zon. Dan verdampt een deel en dat is goed te zien", zegt wetenschapsjournalist Govert Schilling tegen de NOS. "De komende weken zal de komeet minder zichtbaar worden. Misschien dat je hem over twee weken alleen nog met een verrekijker kunt zien."

Een komeet is een bevroren bal ijs en sneeuw. Als een komeet dicht genoeg bij een ster komt ontstaat de opvallende staart. Volgens Schilling is Neowise zeker de helderste komeet van de afgelopen 25 jaar.

Glenn Aoys zag de komeet in de polders boven Waalwijk. vergroot

Letitia de Kruif fotografeerde de komeet in Breda. vergroot