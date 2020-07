Bezorgde omwonenden krijgen antwoord op hun vragen over de brand in de Deurnese Peel

Gemeente Deurne hield zaterdag twee inloopbijeenkomsten voor inwoners die nog vragen hebben over de brand in de Deurnese Peel. De brand zorgde voor veel overlast. Met de bijeenkomst hoopte de gemeente zoveel mogelijk vragen te kunnen beantwoorden. Ook konden bewoners met elkaar napraten.

Boudewijn begrijpt dat het mensen nog steeds bezighoudt: “Twaalf weken erna ontstond er weer brand, daarom kan je natuurlijk nooit helemaal uitsluiten dat het voorbij is. Ook was het de grootste natuurbrand in Nederland, dat is best heftig voor de bewoners. Gelukkig is het nu al een hele geruststelling dat we niet meer in het veld staan met blusslangen.”