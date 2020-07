Roy en Lisanne besloten eerder te trouwen: 'Voordat je het weet zit je weer in een lockdown'

De groepsfoto met mondkapjes vergroot

Roy en Lisanne uit Best zouden eigenlijk volgend jaar mei pas met elkaar in het huwelijksbootje stappen. Maar Roy is COPD-patiënt en zit door deze chronische longziekte in de risicogroep voor corona. "Ik ben bang dat er misschien wel een tweede golf komt en dan zul je net zien dat de boel in mei weer in lockdown zit", legt hij uit. "Nu zijn de maatregelen versoepeld en hebben we meteen actie ondernomen."

redactie Geschreven door

Op de vraag of Lisanne het dan niet ineens te snel vond, moest ze lachen. "Nee, ik vond het juist goed dat we nu gingen trouwen."

De mooiste dag van je leven wordt het vaak genoemd. Maar in tijden van corona is trouwen een feest waarbij je je aan nogal wat regels moet houden. Roy en Lisanne besloten de stap te zetten ook al mogen er maar dertig mensen bij de ceremonie zijn. Als herinnering maakten ze een groepsfoto van alle gasten met een mondkapje. "Een leuke herinnering aan een rare periode", zegt Roy achteraf.

De kus, net als de echte ceremonie, ging overigens niet met mondkapje.

Roy en Lisanne bezegelen hun jawoord met een zoen. vergroot