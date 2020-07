Jan Heesakkers 'blaast en zwaait' al 75 jaar bij de harmonie en krijgt een 'corona-serenade'

De glunderende jubilaris (Foto: Rob van Kaathoven). vergroot

Een bijzonder muzikale avond voor de 88-jarige Jan Heesakkers uit Mariahout. Nu eens niet in het repetitielokaal waar hij in het verleden als dirigent al heel wat halve en kwart maten bij elkaar had gezwaaid tot een fatsoenlijke mars. Dit keer moest hij werkloos toekijken in het openluchttheater in Mariahout. Harmonie St Caecilia Lieshout verraste het lid van de harmonie met een serenade vanwege diens 75-jarig lidmaatschap.

"Dat is bijzonder en iets wat wij niet elke dag meemaken", vertelt een van de leden. Dochter Hannie speldde haar vader de medaille op. "Ik zag dat ons pap tranen in zijn ogen had. Hij heeft het goed beleefd en vond het een goede uitvoering." De harmonie loopt in de maat met het leven van de familie Heesakkers. Een muzikale familie, want alle vijf de kinderen, een paar kleinkinderen, zijn lid van de harmonie.

Logisch, want Jan meldde zich direct na de oorlog in 1945 bij de harmonie aan. In het begin als trompettist om bijna vijfentwintig jaar later de baton (het dirigeerstokje) over te nemen van zijn vader. Behalve de serenade werden er ook mooie noten gekraakt. Bijvoorbeeld over de glansrijke overwinning en promotie op zijn eerste concours als dirigent in Volkel. De prijzenkast was al gauw te klein en dat was niet voor het laatst.

In 1994, na vijfentwintig jaar hangt Jan het dirigeerstokje aan de wilgen. Hij wordt tot ere-dirigent benoemd. Tot op de dag van vandaag is hij nog steeds lid van Harmonie St Caecilia Lieshout.

