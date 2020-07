Twee vrouwen gewond bij steekpartij in huis in Bakel na ruzie in relationele sfeer

Twee vrouwen - 33 en 36 jaar oud - zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij achter een huis aan de Dorpsstraat in Bakel.

De politie rukte massaal uit nadat om negen uur een melding binnenkwam. Volgens omwonenden die uitkijken op de achtertuin van het huis zijn de twee vrouwen in de armen gestoken.

Oost-Europese arbeiders

De politie hield bij het huis een 36-jarige man - die net als de twee vrouwen in dit huis woont - aan. Hij wordt ervan verdacht dat hij de verwondingen heeft toegebracht. De man is naar het politiebureau gebracht. De vrouwen zijn bij de huisartsenpost behandeld aan hun verwondingen. Volgens de politie ging aan de steekpartij vermoedelijk een ruzie in de relationele sfeer vooraf.