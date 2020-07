Politie maakt eind aan illegaal feest met 250 mensen in natuurgebied, berg troep achtergelaten

De Polderweg in Prinsenbeek (foto: Google Streetview) vergroot

Agenten hebben zaterdagnacht een illegaal feest in een natuurgebied aan de Polderweg in Prinsenbeek beëindigd. Zo'n 250 mensen waren daar op afgekomen. Zij draaiden luide muziek in het stiltegebied.

Rond halfeen werd de politie vanwege de herrie gewaarschuwd. Buurtbewoners hadden gezien dat veel auto's naar de Polderweg reden.

Veel troep

Agenten hebben daarop direct de Brielsedreef en de Polderweg afgezet om een verdere toestroom te voorkomen. Er stonden zo'n vijftig auto’s bij het natuurgebied geparkeerd. Toen de agenten aankwamen en het feest stillegden, waren de feestvierders binnen vijftien minuten vertrokken.

Maar in het natuurgebied lieten de feestvierders veel troep achter. Onder meer ballonnen, roodwit lint, plastic bakjes en flessen, laat een politiewoordvoerder weten. "Ook is de grond door de vele auto's enigszins kapotgereden", vertelt de woordvoerder. Dit is doorgeven aan Staatsbosbeheer, de eigenaar van het natuurgebied.

De organisator van het feest, een 31-jarige Bredanaar, kreeg te horen dat hij een proces-verbaal krijgt als er aangifte gedaan wordt van vernieling.