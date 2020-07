Koeien gered uit riviertje de Tongelreep bij Valkenswaard

Twee koeien zijn zondagochtend in het riviertje de Tongelreep gevallen in Valkenswaard, nabij de Achelse Kluis. Beide dieren werden opgemerkt door een visser en konden met de nodige moeite uit het water worden gehaald.

De man die de koeien opmerkte was aan het vissen in het slibreservoir dat daar aangelegd is om vervuild slib vanuit België op te vangen. Doordat het slib regelmatig afgegraven wordt om later verbrand te worden als chemisch afval, was het ook moeilijk in te schatten hoe diep het water was.