Emile Roemer solliciteerde niet op commissarisfunctie vanwege 'bestuurlijke chaos' bij provincie

Politicus Emile Roemer uit Sambeek heeft erover nagedacht om te solliciteren voor de functie van commissaris van de Koning in Brabant, maar deed dat niet vanwege de 'bestuurlijke chaos' bij de provincie. "De samenwerking met Forum voor Democratie heeft daarmee te maken ja", vertelt hij desgevraagd bij het Omroep Brabant tv-programma Kraak.

Naast het werk als waarnemend burgemeester heeft Roemer de afgelopen maanden gewerkt als voorzitter van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten. "Het is wrang. Het probleem is al twintig jaar oud, maar dat er nu corona voor nodig is."

Want in coronatijd is weer eens gebleken dat de arbeidsmigranten vaak met te veel mensen in één huis wonen, op het werk kunnen ze geen afstand houden en ze worden met te veel man tegelijk in busjes vervoerd. Hierdoor lopen ze meer risico om met corona besmet te raken. Zo is bij een aantal vleesverwerkingsbedrijven met grote uitbraken van corona al gebleken.