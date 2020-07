Viroloog over corona: 'We moeten er rekening mee houden dat de teugels ook weer worden aangehaald'

Viroloog Jean-Luc Murk in Kraak. vergroot

Jean-Luc Murk was als viroloog bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis een van de gezichten van de coronacrisis. Het was een intensieve tijd voor hem waarbij hij bijna iedere nacht nachtmerries had. Niet alleen vanwege het coronavirus, maar alles wat erbij kwam kijken. "Het was een gekkenhuis."

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Het gaat goed in Nederland met de aanpak van het coronavirus. De meeste mensen houden zich keurig aan de RIVM-maatregelen en er zijn niet zo veel besmettingen meer als in de eerste twee maanden. Maar Murk klinkt voorzichtig: "Ik mis de baanbrekende onderzoeken. Veel medicijnen zijn beperkt werkzaam. Het is nog heel onduidelijk hoe we het virus kunnen behandelen. Ik denk dat we er rekening mee moeten houden dat de bevolking flexibel moet zijn. Soms kunnen de teugels los en dan moeten we ze weer aanhalen."

Antistoffen

Nu blijkt uit de resultaten van een recent onderzoek dat de antistoffen van iemand die corona heeft gehad weer wegzakken uit het bloed. Maar dat is niet zo erg. Het blijkt normaal dat antistoffen weer uit het bloed verdwijnen, omdat het anders te stroperig zou worden van alle antistoffen die het moet vervoeren. Met dat bloed zouden we niet kunnen leven.

"Maar het immuunsysteem heeft een geheugen en als het virus terugkeert, dan worden die oude antistoffen weer aangemaakt in grote hoeveelheden", verduidelijkt de viroloog. Bovendien is in dit onderzoek alleen gekeken naar de antistoffen, maar ook witte bloedcellen bestrijden het virus en die zijn niet in het onderzoek meegenomen.

Zo weer een jaar verder

Corona zal niet snel uit het wereldbeeld verdwijnen. Murk: "Ik verwacht dat het nog niet zo hard gaat met een vaccin. Het moet er nog komen en voordat het dan echt inzetbaar is, ben je zo weer een jaar verder."

Bekijk hier het hele gesprek met Jean-Luc Murk:

