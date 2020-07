Sauna's komen weer op stoom na de coronastop en de gasten gedragen zich voorbeeldig

Saunabezoek kan weer onder strikte regels en voorwaarden. vergroot

Bij de entree van Thermen Goirle hangt een bordje met veelbetekenende tekst: “Welkom terug. Een veilig en hygiënisch bezoek.” Net als alle andere sauna’s was het familiebedrijf in Goirle de afgelopen maanden ook noodgedwongen dicht door de coronacrisis.

“Dat was heel beroerd”, vertelt eigenaar Hans Pompe. “Op 16 maart kregen we om halfzes te horen dat we om zes uur dicht moesten. We hebben de gasten niet direct in hun handdoekje op straat gezet. We hebben ze rustig aan naar buiten laten gaan.”

Na de intelligente lockdown van half maart wist ook Hans niet waar hij aan toe was en helemaal niet hoe lang het zou gaan duren. “We zijn meer dan drie maanden dicht geweest. Omdat de maanden april, mei, juni de drukste maanden zijn heb je het over een inkomstenderving van circa een half miljoen euro. Gelukkig was er wel financiële ondersteuning en compensatie voor onze personeelskosten, maar voor de bedrijfskosten hebben we vierduizend euro compensatie ontvangen.”

De maanden van de gedwongen sluiting hebben ze bij Thermen Goirle ook gebruikt om te klussen. “Zeker in de beginperiode hebben we onderhoud verricht”, vertelt Philip van de Sanden. “Het pand bestaat volgend jaar dertig jaar en dan is er altijd wel wat te doen.”

"Iedereen gedraagt zich keurig, het loopt op rolletjes."

In de weken voorafgaand aan de heropening is veel energie gestoken aan de inrichting van ‘het nieuwe saunabezoek’. “In het restaurant hebben we de helft van de tafels weggehaald om te kunnen voldoen aan de nieuwe regels”, aldus eigenaar Pompe. “Ook is er een reserveringssysteem opgezet, zijn zones ingevoerd en looproutes uitgezet.” Pompe is verder vol lof over zijn gasten na de heropening. "Iedereen gedraagt zich keurig, het loopt op rolletjes."

In de maanden dat het bedrijf op slot was hebben ze bij Thermen Goirle het hele complex op een basistemperatuur gehouden. “Voor de sauna’s was dat zo’n dertig graden”, vertelt medewerker Philip. “Het water in de zwembaden hebben we rond de 25 graden gehouden. Dat was het advies van deskundigen om de waterkwaliteit goed te kunnen houden.”