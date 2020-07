Foto: Sander van Gils, SQ Vision. Foto: Sander van Gils, SQ Vision. Foto: Sander van Gils, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Foto: Sander van Gils, SQ Vision.

Op de kruising van de Vleutstraat met de Sint-Oedenrodeseweg in Best is zondagmiddag een motorrijder ernstig gewond geraakt. De man kwam in botsing met een auto.

De hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter, rukten massaal uit. De weg is volledig afgesloten en de politie is een onderzoek gestart.

De automobilist raakte niet gewond maar was wel flink geschrokken.