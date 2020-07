Wachten op privacy instellingen... Een moderne Lancelot, gewoon in Liempde. Volgende Vorige vergroot 1/2 Strijden in een harnas met middeleeuwse vechtsport Buhurt: 'Lekker je tegenstander in elkaar rammen'

Uitgerust met een schild, helm en zwaard vielen ridders elkaar zondagmiddag aan in Liempde. Het lijkt een situatie uit de middeleeuwen. Toch is Buhurt een sport die vandaag de dag word beoefend.

Lola Zopfi Geschreven door

Op een grasveld naast de sporthal in Liempde staat een groot, houten hek. Bij de middeleeuwse vechtsport Buhurt wordt er namelijk gevochten in een afgebakende arena. De mannen die gaan vechten zijn zich aan het klaarmaken: een voor een worden stukken harnas aangetrokken ter bescherming. “Het is geen gebruikelijke sport”, vertelt aanvoerder Jona Lammert.

“Het unieke aan Buhurt is dat je het in groepsverband doet. Bijvoorbeeld vijf tegen vijf. Dan is het vervolgens de bedoeling om je tegenstander op de grond te krijgen. En dat mag je doen door te duwen, te slaan of door iemand zijn harnas kapot te maken. "

Goed opletten

Een ronde bij Buhurt duurt maximaal tien minuten. En er gebeurt volgens Lammert heel veel in die tien minuten. “Omdat er zoveel mogelijk is met aanvallen, moet er goed opgelet worden. Er is altijd een scheidsrechter, soms zelfs meerdere als de teams groter zijn.”

Dat er veel mogelijk is, mag duidelijk zijn. Bij de eerste ronde vliegen de teams op elkaar af. Soms wordt iemand onverwachts in de rug aangevallen. “Maar slagen in de nek, knieholte of het achterwerk zijn verboden”, vult Lammert aan.

Handgemaakt harnas

De vechtsport is volgens Lammert nog niet heel erg groot. “Dat komt waarschijnlijk doordat het lang duurt voordat je vechters klaar hebt. Zo kan het soms wel een jaar duren om een harnas te bestellen. Alles moet met de hand gemaakt worden. Het is dus niet een sport die je zo maar even kunt uitproberen.” In Nederland nu drie teams met zo’n veertig tot vijftig vechters. “Maar het groeit wel steeds meer.”

Geschiedenis

Als een echte ridder vechten lijkt een jongensdroom die in vervulling gaat. Toch is het stukje historie niet het enige wat de sport zo leuk maakt, weet Lammert. “Natuurlijk hebben de meeste deelnemers interesse in de geschiedenis. Maar wat Buhurt ook uniek maakt, is dat je in teamverband werkt. Ook is het stukje geweld een onderdeel wat meespeelt. Lekker je tegenstander in elkaar rammen.”