Drugsbaronnen Party King krijgen fors lagere celstraffen in hoger beroep

De drie mannen die de leiding hadden bij ‘rovershol’ Party King in Best, zijn maandag in hoger beroep veroordeeld tot fors lagere straffen van maximaal 6 jaar en 3 maanden. De mannen zijn wel opnieuw schuldig bevonden aan deelname aan een criminele organisatie, die synthetische drugs produceerde en verkocht.

Het is een van de grootste drugszaken ooit in Nederland: de zaak rond de Party King in Best. Het bedrijf was de dekmantel voor een ‘rovershol’ waar heel veel mensen afspraken maakten over drugs.

Operatie Trefpunt

Het politieonderzoek met de naam 'operatie Trefpunt' begon al in 2013. De leden van de organisatie werden jarenlang afgeluisterd en geobserveerd bij het partyverhuurbedrijf in Best. In 2016 vielen politie en justitie met 1500 medewerkers binnen op 124 locaties. 56 mensen werden toen opgepakt.

In 2018 werden de mannen al veroordeeld tot acht en tien jaar cel. Ze gingen in hoger beroep. Het Openbaar Ministerie noemde Party King 'Een 'marktplaats' waar 'crimineel Nederland aan elkaar kon worden gekoppeld'.

Alfons G. wordt gezien als leider van de drugsorganisatie en krijgt een gevangenisstraf van zes jaar en drie maanden. ‘Ondercommendant’ Bert L. en eigenaar van Party King Rens H. moeten 5 jaar en 4 maanden de cel in. Eigenlijk wilde het hof H. zeven jaar achter de tralies hebben, maar vanwege zijn slechte gezondheidstoestand is zijn straf verkort.

Het hof vond verder dat de celstraffen die de rechter aanvankelijk oplegde, te hoog waren voor de strafbare feiten die zijn bewezen.

