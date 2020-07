Fietsendief komt niet ver dankzij kordate actie slachtoffer en twee helpers

Foto: Pixabay vergroot

Een man uit Breda (26) werd zondagavond bij een tankstation in zijn woonplaats bestolen van zijn fiets. Hij liet er geen gras over groeien. Samen met twee jongens die aan het tanken waren, ging hij achter de dief aan. Op de Backer en Ruebweg, in de richting van Prinsenbeek, reed het trio de fietsendief klem.

Na de kordate actie van de drie, belden ze de politie. Agenten die ter plekke kwamen, hielden de verdachte vervolgens aan. Bij zijn aanhouding bleek de man, een 28-jarige Bredanaar, harddrugs op zak te hebben. De verdachte is een bekende van de politie. "Hij staat geregistreerd als veelpleger", laat de politie weten.

De fietsendief sloeg zijn slag zondagavond om kwart over tien. De eigenaar van de fiets kocht op dat moment sigaretten bij het tankstation. Hij had zijn fiets tegen de pui van de winkel gezet, zonder deze op slot te doen.

Een vrouw die na hem binnenkwam, waarschuwde hem dat zijn fiets gestolen werd. Toen hij naar buiten liep was zijn fiets verdwenen. De man liet het hier niet bij zitten. Hij sprak twee jongens aan die aan het tanken waren. Ze wilden hem wel helpen.

Met z'n drieën gingen ze achter de fietsendief aan. De man hoorde de dief nog roepen: "Ik heb geen geld, daarom heb ik jouw fiets gestolen."