Coronavirus ontdekt op nertsenfokkerij in Aarle-Rixtel

Op een nertsenfokkerij in Aarle-Rixtel is het coronavirus vastgesteld. Alle 2000 moederdieren worden zo snel mogelijk afgemaakt, meldt het Ministerie van Landbouw.

In totaal zijn nu 23 nertsenbedrijven in Nederland besmet. De eerdere 22 bedrijven zijn allemaal al geruimd. Het kabinet blijft de komende weken het monitoringsonderzoek voortzetten om nieuwe besmettingen snel op te sporen.

De overheid heeft al maatregelen genomen voor alle pelsdierhouderijen in Nederland, zoals een landelijk vervoersverbod van nertsen, een bezoekersverbod in stallen en een strenger hygiëneprotocol, om verdere verspreiding tegen te gaan en om te voorkomen dat de besmettingen overgaan van dier op mens. Minister Schouten wil de overige nertsenfokkerijen niet preventief ruimen. Burgemeester Jorritsma had daar namens de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost om gevraagd. In 'zijn' regio zijn al veel besmettingen op nertsenhouderijen opgedoken.