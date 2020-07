Dronken verdachte verzet zich hevig bij aanhouding: agenten grijpen naar pepperspray en spuugkap

De verdachte werd uiteindelijk met veel moeite in de boeien geslagen. (Archieffoto: Politie.nl) vergroot

Een man van 42 uit Bergen op Zoom verzette zich zondagavond hevig toen agenten hem in zijn woonplaats wilden aanhouden. Er moest pepperspray aan te pas komen om de man, die volgens de politie duidelijk gedronken had, onder controle te krijgen. Eenmaal in de boeien kreeg hij een spuugkap opgezet, omdat hij probeerde de agenten te bespugen.

Sandra Kagie Geschreven door

Op weg naar het bureau bleef de verdachte beledigingen en en bedreigingen over de agenten uitstorten.

Klappen uitgedeeld

De politie kwam zondagavond om kwart over elf naar een huis aan de Prinses Margrietstraat, omdat daar een ruzie gaande zou zijn. Daar aangekomen bleek dat er in het huis, waar meerdere mensen aanwezig waren, vernielingen waren aangericht. Ook waren er klappen uitgedeeld. Het slachtoffer, een vrouw, wilde echter geen aangifte doen.

De bedoeling was dat de man die zou hebben geslagen, de later aangehouden verdachte, weg zou gaan en dat de twee het later zouden uitpraten. Het is niet duidelijk of de man en vrouw een relatie hebben.

Opgefokt

Al snel bleek dat er met de man niet te praten viel. Hij was enorm opgefokt en beledigde de agenten, zo laat de politie weten. Reden om hem toch aan te houden. Maar dat liet de verdachte dus niet zomaar gebeuren.

De man heeft de nacht doorgebracht op het bureau. Hij wordt maandag aan de tand gevoeld. De betrokken agenten hebben aangifte tegen hem gedaan.