Gezocht: plek voor een boom die minstens 100 jaar moet blijven staan

Deze iep in Reek is één van de 12 monumentale bomen in Landerd. vergroot

Iepen, essen, tamme kastanjes en de zoete kers. We kennen ze allemaal. Maar we zien ze steeds minder in de omgeving. De bomen zijn de afgelopen decennia steeds verder uit het landschap verdwenen. Tot nu, hopen Roel Vermeulen en Koen van Hout. Met hun project 'Monumentale Bomen van de Toekomst' worden op verschillende plaatsen, nu nog in het oosten van de provincie, nieuwe bomen geplant. En die moeten 110 jaar blijven staan.

Het idee voor een toekomstbestendig bomenplan kreeg Roel toen hij bezig was met het levensbomenbos in Rosmalen. Een plek waar mensen een boom kunnen laten planten ter nagedachtenis aan een geliefde of een bijzondere gebeurtenis. Ook bomen, die niet zomaar verdwijnen. Al snel besloot hij dat er meer mooie bomen moesten komen.

12 bomen in gemeente Landerd

Dus kwam er met hulp van vriend Koen een projectplan. Uden, Landerd, Oss en Bernheze werden aangeschreven. Koen regelde dat de provincie en het Prins Bernhard Cultuurfonds met subsidie kwamen en de gemeente Landerd zag het wel zitten. Dit voorjaar werden daar al 11 bijzondere bomen geplant.

De bomen zijn stuk voor stuk gratis geplant bij particulieren en boeren, vertelt Roel. "We hebben advertenties geplaatst in de lokale krantjes. daar werd al heel snel op gereageerd." Roel ging vervolgens alle locaties af om te kijken of die ook daadwerkelijk geschikt waren. "Voorwaarde wel dat de boom vanaf de openbare weg goed te zien moet zijn. De boom 'wegstoppen' in je achtertuin, dat kan dus niet", zegt Roel.

Roel vertelt hoe de bomen verdwenen uit ons landschap:

Wachten op privacy instellingen...

In Landerd staan de bomen (op één na) dus al in hun volle glorie te groeien. De gemeente Oss is in september aan de beurt. "Ook daar gaan we dus 12 bomen planten op mooie locaties", zegt Koen. Maar er is nog wel een klein probleem: voor niet alle bomen is al een plek gevonden. "De boom moet zo'n negen bij negen meter rondom vrij kunnen staan, zodat er alle ruimte is om te groeien", geeft Roel aan. En hij blijft dus héél lang staan.

Juridische bescherming

"Met de gemeente Landerd is afgesproken dat deze komen op een lijst komen van waardevolle bomen. De bomen hebben dan een juridische bescherming, je mag ze dus niet zomaar kappen. Zo'n afspraak komt er ook in Oss", zegt Roel.

Voorlopig zijn de mannen nog niet klaar met hun plannen. "Brabant heeft ruim 60 gemeenten. We hebben er nu twee gehad, dus we kunnen nog wel even vooruit", zegt Koen. "Maar we zijn ook echt op zoek naar mensen die willen meedenken. En naar die mooie plekken in het Osse buitengebied."

Denk je dat jij een perfecte plek weet voor een monumentale boom van de toekomst? Laat het Koen en Roel weten op [email protected]