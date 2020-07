Mannen klimmen over schutting bij ex-vriendin, vrouw wordt geschopt en geslagen

Archieffoto vergroot

Drie Tilburgers (32, 36 en 56 jaar) zijn zondagmiddag in de Stokhasseltlaan in Tilburg aangehouden vanwege mishandeling en huisvredebreuk. De 32-jarige man ging eerder op de dag in Udenhout in het gezelschap van zijn broer en vader spullen terughalen bij zijn ex-vriendin.

De vrouw kreeg daarbij klappen op haar borst en in haar gezicht. Liggend op de grond werd ze ook geschopt door haar ex. Ze is voor controle met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bij de politie was rond drie uur een melding binnengekomen dat er in een woning in Udenhout een vechtpartij was, waarbij iemand gewond was geraakt. De ex-vriend van de vrouw was over de schutting geklommen en had de deur ingeschopt omdat de vrouw niet opendeed.



Gehecht

Samen met zijn vader en broer zette hij vervolgens de tv, lampen, tafel en stoelen op een aanhanger. Daarna mishandelden ze de vrouw. De vrouw is in het ziekenhuis gehecht aan haar wenkbrauw.

Agenten zagen de mannen met aanhanger rijden en hield het trio aan. De mannen zitten nog vast.