Strijd tegen coronaverveling tijdens zomervakantie: jongerenwerk wil er een 'chille zomer' van maken

Jongeren vieren doorgaans maar al te graag zomervakantie. Maar dit jaar is dat toch een beetje anders. Veel tieners vonden het eigenlijk juist wel weer fijn om weer naar school te kunnen na de lockdown. Maar de terugkeer in de schoolgebouwen was maar van korte duur, want al heel snel was daar die lange vakantie. Het jongerenwerkproject ' chille zomer' moet ervoor zorgen dat Tilburgse jongen zich raad weten met al die vrije tijd en die nuttig in kunnen vullen.

Martijn de Graaf Geschreven door

De jongerenwerkers van R-newt in Tilburg hebben geweten dat jongeren weinig te doen hadden tijdens de lockdown. Ze raakten hun baantjes kwijt, mochten maanden niet naar school en zelfs niet sporten. Veel jongeren verveelden zich stierlijk. "De eerste weken was het echt topdrukte," aldus één van de jongerenwerkers, Bart van Hattum. "Ik zat heel veel te videobellen, was hele dagen online, niet echt mijn ding."

De politie in de regio Tilburg kan zich wel vinden in het beeld van jongeren die weinig om handen hadden. "We merkten wel dat er een toename was van meldingen waarbij jongeren betrokken waren. Maar dat kan ook komen omdat we natuurlijk de coronamaatregelen streng controleerden", laat een woordvoerder weten.

"Ze moeten het zelf organiseren en opzetten, maar wij helpen ze op weg om toch iets voor elkaar te krijgen."

"Je merkt dat corona die jongeren echt bezig houdt," vertelt jongerenwerker Bart, terwijl hij en collega Katie naar een skateparkje lopen. "In het begin kregen we er veel vragen over. Later raakte het de jongeren ook persoonlijk omdat ze bijvoorbeeld hun bijbaantje kwijtraken. Daar heb je het dan over."

Een fijne invulling voor de vrije tijd is voor veel jongeren neer dan welkom. " We zijn nu dus bezig met het opzetten van ons programma 'chille zomer'. In dat programma kunnen jongeren bij ons hulp krijgen bij de organisatie van een evenement bij hen in de wijk. Ze moeten het zelf organiseren en opzetten, maar wij helpen ze op weg om toch iets voor elkaar te krijgen. Zo heb je op een positieve manier contact met ze, en krijgen zij hopelijk een chille zomer."

Uiteraard gaat het om kleinschalige evenementen, passend bij de coronamaatregelen. En zo moet het dus toch een chille zomer worden.

