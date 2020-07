Wachten op privacy instellingen... De brand ontstond vermoedelijk door werkzaamheden aan het dak. (Foto: Sander van Gils / SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/2 Dak van huis in Best vliegt in brand, oplettende oppas brengt baby in veiligheid

Dankzij een oplettende oppas is een baby in een huis in Best maandagmiddag op tijd in veiligheid gebracht toen het dak opeens in brand vloog. Het oppasmeisje woont ook aan de Klompenmaker, daar waar de brand uitbrak. “Ik was thuis en keek uit het raam. Toen zag ik ineens rook uit het dak komen. Ik zei tegen mijn moeder: dit is niet goed."

De oppas twijfelde geen moment. "Ik ben meteen het kindje gaan halen.” De baby was op de benedenverdieping met haar moeder. De oppas pakte de baby over van de vrouw en heeft ze geholpen om snel en veilig buiten te komen.

'Toen was het eigenlijk al te laat

Vader Jasper Meier was boven op zolder toen het gebeurde. “Ik zat op zolder te werken en buiten was er een dakdekker bezig. Opeens hoorde ik die dakdekker heel hard vloeken. Ik ben uit het raam gaan hangen om te kijken wat er mis was. Hij vroeg of ik snel een emmer water kon halen, maar toen was het eigenlijk al te laat. Er kwam al rook uit het dak.”

Op dat moment waren de vrouw van Jasper en hun kindje beneden. De brandweer kwam ter plaatse met twee blusvoertuigen en een hoogwerker. Ze wisten het vuur snel onder controle te krijgen.

Werkzaamheden op het dak

Vermoedelijk brak de brand uit tijdens werkzaamheden op het dak. De zolder heeft flinke schade opgelopen. De bewoners worden maandagavond elders ondergebracht.

Een brandweerman controleert het dak. (Foto: Sander van Gils / SQ Vision) vergroot