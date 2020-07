Tamara uit Tilburg won 10 miljoen euro in de staatsloterij: ‘Een betere wereld is de echte jackpot’

Tamara Straatman (foto: Stribe) vergroot

Bijna drie jaar geleden won de 37-jarige Tamara Straatman uit Tilburg een jackpot in de oudejaarsloterij. Maar dat was geen verrassing. Via een visioen was die boodschap al op haar 27e tot haar gekomen. Met het geld verschafte zich de rijkdom om, zoals ze het omschrijft, ‘eindelijk haar gedroomde leven te realiseren’. Het geld opende deuren om een boek te schrijven en een internetplatform in het leven te roepen voor duurzame ondernemers, consumenten en investeerders. En ze weet al dat het boek een bestseller wordt.

Een traumatische jeugd. Tamara Straatman windt er geen doekjes om. Een groot deel van haar leven speelde zich af in een omgeving van ziektes, alcohol, vele ruzies, hard werken en het niet kunnen realiseren van eigen ideeën en ambitieuze bedrijfsplannen. Tot grote frustratie “Het leven hoefde op dat moment niet meer. Ik had mentale en lichamelijke klachten. Dat wilde ik doorbreken”, zegt Tamara.

Rugzakje

De Tilburgse duikt zelf in de wereld van therapieën vanwege ‘haar rugzakje met de bagage die ze van huis uit’ meegekregen. “Ik ben daarom meer vanuit mijn intuïtie gaan leven. Mijn klachten waren door een 'innerlijke schoonmaak' van de een op de andere dag verdwenen.”

Ook kreeg ze naar eigen zeggen visioenen. Ze voorzag het skiongeluk van prins Friso, de sterfdatum van een oom en ze zou voor haar 35e rijk worden. Ondertussen probeert ze investeerders te vinden voor haar bedrijfsplannen en ideeën. Tevergeefs.

Traditie

Het tij keert in december 2017. De moeder van Tamara is eerder dat jaar overleden. “Mijn moeder kocht altijd loten voor de Staatsloterij op oudjaarsdag. “Dat jaar zette mijn vader de traditie voort en kocht enkele loten voor ons. Op een lot viel de hoofdprijs. Alsof het van mijn moeder kwam, dat wist ik meteen. Ik besefte pas later, wat het betekende.”

De ambitieuze bedrijfsplannen van Tamara leidde dan niet tot het ‘grote geld’, maar met het gewonnen geld kon ze wel haar plannen verwezenlijken. Na een sabbatical met reizen, studies en het kopen van een droomhuis besluit ze een boek te gaan schrijven. Kern van het verhaal: vertrouwen in jezelf en naar je eigen gevoel luisteren. "Ook al beweert iedereen anders."

Jackpot

Straatman vertelt het aan de hand van haar eigen verhaal en dus ook over de gewonnen prijs. “Ik ben overtuigd dat ik een bestseller heb geschreven”, zegt de schrijfster over haar boek Jackpot dat zondag wordt gepresenteerd. Evenals het internetplatform Stribe waar allerlei duurzame projecten, initiatieven en producten aan de community worden gepresenteerd. Tamara’s grote droom? “Een bedrijf dat bijdraagt aan een betere wereld. Dat is de echte jackpot.”