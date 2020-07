Even een dipje, maar daarna wordt het eindelijk weer zomer

Nog even geduld, dan wordt het weer zomer (foto: Pexels). vergroot

Wie nu op vakantie is in eigen tuin of eigen provincie, heeft nog een paar dagen pech wat betreft het weer. Er komt flink wat bewolking onze kant op dinsdag. In de nacht gaat er veel regen vallen en ook woensdag vallen er nog buien. Maar zoals altijd komt na regen weer zonneschijn. Vanaf vrijdag wordt het echt zomer: droog, zonnig en richting de 25 graden.

Rebecca Seunis Geschreven door

"De temperaturen vallen nu tegen voor deze tijd voor het jaar, want we komen niet boven de 17 of 18 graden uit vandaag. Maar het gaat veranderen. Stabiel wordt het de komende dagen nog niet. Tot donderdag hebben we nog te maken met bewolking en lage temperaturen en wat regen of motregen. Voor de boeren is het prima, voor de strandgangers niet zo", zegt Wilfred Janssen van Weerplaza.

Zomers weekend

Maar dat gaat dus veranderen. Het is natuurlijk dus pas dinsdag, maar we hebben sowieso een mooi weekend voor de boeg. Zaterdag of zondag tikken we in het zonnige zuiden misschien wel de 26 of 27 graden aan. In het zuidoosten van de provincie wordt het waarschijnlijk het warmst.

Ook volgende week wordt het waarschijnlijk nog mooi en zonnig, maar niet al te warm: een graad of 20 tot 22.