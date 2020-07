Meisjes in massagesalon illegaal als prostituees aan het werk, eigenaar opgepakt voor mensensmokkel

De 51-jarige eigenaar van een Tilburgse massagesalon en zijn broer (38) zijn opgepakt voor mensensmokkel. In de salon zouden buitenlandse meisjes illegaal als prostituee werken. Het is onbekend waar de meisjes vandaan komen en hoe oud ze zijn.

De politie startte een onderzoek na klachten uit de buurt over de massagesalon aan de Voorschotenstraat. De buurtbewoners hadden overlast van de toeloop bij het huis. De massagesalon is gevestigd in een hoekwoning in een nieuwbouwwijk.