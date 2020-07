Trainingen PSV, Willem II en RKC gaan beginnen, op de bonnefooi gaan kijken niet overal mogelijk

De eerste training van PSV is maandag op de Herdgang (Orange Pictures). vergroot

Trouwe supporters van PSV, Willem II en RKC moeten geen al te hoge verwachtingen hebben van een bezoek aan de eerste training van het seizoen. De kans is groot dat er door de coronamaatregelen weinig of geen plek is. PSV begint maandag aan het nieuwe seizoen en geïnteresseerde fans moeten zich inschrijven om aanwezig te mogen zijn. Als dat er teveel zijn, wordt er geloot.

Willem II en RKC starten een week later op 27 juli met de voorbereiding. Op dit moment weten beide clubs nog niet of er fans aanwezig mogen zijn bij de eerste training.

Voor PSV begint het seizooen dus al een week eerder, met een training op de Herdgang. De selectie maar ook bezoekers moeten zich aan de RIVM-richtlijnen houden (gezondheidscheck, anderhalvemeter afstand, geen vrije zitplaatsen). PSV heeft laten weten dat fans geen foto’s met spelers mogen maken en dat er geen handtekeningen worden uitgedeeld.

PSV



Eerste training: 20 juli

Opmerkelijk: Eerste kennismaking ook met nieuwe coach Roger Schmidt.

Transferzomer: Rustig, vooralsnog zonder aankopen. Zoet, Romero en Obispo waren verhuurd en keren terug.

Oefenprogramma :

Zaterdag 15 augustus 18.45 uur: PSV - Vitesse

Vrijdag 21 augustus 18.45 uur: Willem II – PSV

Willem II

Eerste training: 27 juli

Opmerkelijk: De ploeg gaat Europees voetbal spelen, maar zit nog zonder keeper na het vertrek van eerste doelman Wellenreuther naar Anderlecht en tweede keeper Wood naar Almere.

Transferzomer: Rustig. De komst van Wriedt en Köhn van Bayern Munchen en Owusu van De Graafschap was al langer bekend.

Oefenprogramma :

Vrijdag 14 augustus 18.45 uur: Willem II - VVV-Venlo

Vrijdag 21 augustus 18.45 uur: Willem II - PSV

RKC

Eerste training: 27 juli

Opmerkelijk: Maar liefst 13 spelers zijn vertrokken uit Waalwijk.

Transferzomer: Redelijk actief. Lamprou is de nieuwe keeper, Eformidis van Almere is gehaald en Lutonda is van Anderlecht gehuurd.

Oefenprogramma :

Zaterdag 8 augustus 18.45 uur: Ajax - RKC Waalwijk

Donderdag 27 augustus 20.00 uur: RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam