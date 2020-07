Marianne (67) uit Oosterhout wint een smak geld én een auto in de loterij

Dubbelslag voor Marianne met geldprijs én een auto (Foto: Postcode Loterij). vergroot

Vijf bewoners van de Rembrandtlaan in Oosterhout zijn afgelopen vrijdag met hun neus in de boter gevallen. De straatprijs van de juni-trekking van de Postcode Loterij viel in hun straat. Niemand minder dan 'mister loterij' Gaston Starreveld deelde de cheques van 50.000 euro (1x) en 25.000 euro (4x) uit. Een van de bewoners won naast het geldbedrag ook nog een auto.

De gelukkigen waren blij verrast. Sommigen bedachten direct een bestemming voor het gewonnen geldbedrag. Zoals de 73-jarige Hans. "Mijn vrouw komt uit Peru, dus we willen graag haar familie daar gaan bezoeken!"

Ook buurvrouw Marianne (67) heeft het geld al 'uitgegeven'. "We vieren ons 45-jarig jubileum, dus we hebben een groot feest! Daar gaan we zeker wat aan besteden. We willen ook graag reizen als het weer kan." Het vervoersmiddel is er alvast: Marianne won ook nog een auto.

Mario heeft met het geld een metamorfose van zijn huis voor ogen. “We willen een dakkapel laten zetten en de badkamer aanpakken.”

Alle winnaars van de Rembrandtlaan op de kiek met Gaston (Foto: Postcode Loterij). vergroot