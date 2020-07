Daders autobrand camping Soerendonk op camera vastgelegd: 'Man vlucht met brandende broekspijp'

Beide daders aan het werk bij de brandstichting (foto: Opsporing Verzocht). vergroot

Op camping Slot Cranendonck aan de Strijperdijk in Soerendonk werd op maandagnacht 2 juni een auto in brand gestoken. De auto was van de beheerder en het vuur sloeg over naar zijn woning. De beheerder en zijn vriendin konden net op tijd het huis verlaten. Drie katten overleefden de brand niet.

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de brand en is op zoek naar twee daders. Op camerabeelden is te zien hoe rond halfdrie twee mannen het campingterrein oplopen. Een van de mannen sleept met een jerrycan gevuld met benzine met zich mee.

Steekvlam

Bij de auto gieten de mannen de vloeistof uit de jerrycan. Bij het in brand steken van de auto ontstaat een steekvlam. De brand gaat ook gepaard met harde knallen en veel rook. Daardoor schrikt het stel wakker en weet op tijd te ontkomen.

Brandstichting op camping Slot Cranendonck in Soerendonk (foto: Opsporing Verzocht). vergroot

Brandwond

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de daders op de vlucht slaan. Een van de daders heeft een brandende broekpijp. Volgens de politie moet dat een wond hebben veroorzaakt en dat zou in de omgeving van de dader moeten opvallen. Verder moeten de daders de jerrycan ergens hebben gevuld. Ook dat moet volgens de politie zijn opgevallen.

Dader vlucht met brandende broekspijp (foto: Opsporing Verzocht). vergroot

Voordeuren

Leden van het rechercheteam in Helmond onderzoeken de zaak. In dat onderzoek nemen zij ook twee branden mee die in januari en april hebben gewoed in het nabijgelegen Valkenswaard.

Bij beide branden werden de voordeuren in brand gestoken van woningen aan de Hazestraat en de Oranje Nassaustraat. Voor die branden is de politie nog steeds op zoek naar getuigen en meer informatie.

