Vijf inbraken in één nacht in dezelfde wijk, inbrekers hengelen zich naar binnen en stelen sieraden

Onbekenden hebben in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in vijf huizen in de wijk Heiakker in Deurne. De inbrekers maakten daarbij vooral sieraden en geld buit. De huizen waar is ingebroken liggen aan het fietspad op de Veldweg.

Volgens de politie kwamen de inbrekers binnen door te hengelen. Met behulp van een ijzerdraad of kleerhanger wordt geprobeerd de deur open te maken of het slot te ontgrendelen. De vijf huizen staan aan de Veenmossingel, Hennegras, Wollegras en Blauwborst (2x).

De politie roept getuigen op zich te melden en is op zoek naar beelden van beveiligingscamera’s.