Voor altijd en eeuwig fan: NAC-supporters krijgen een eigen begraafplaats in Breda

Supporters van NAC krijgen binnenkort een eigen begraafplaats in Breda. Op begraafpark Zuylen aan de Tuinzigtlaan komt een speciaal plekje voor de Bredase voetbalfans die hun laatste adem hebben uitgeblazen. Samen kunnen de NAC'ers dan van de eeuwige rust genieten.

Tussen de duizenden graven ligt er nog een stukje groen maagdelijk bij op Begraafpark Zuylen. Directeur Roel Stapper heeft er een bijzondere bestemming voor gevonden. Verstokte NAC-supporters kunnen hier over een tijdje begraven worden. Helemaal in NAC-stijl.

"We zitten hier in de wijk Tuinzigt waar heel veel NAC-supporters wonen", zegt Stapper. "Die komen hier vaak om hun overledenen te herdenken en een zichtbaar NAC-veld kan dan extra waarde toevoegen."

Iedere supporter kan straks op het NAC-veldje zijn laatste rustplaats vinden als hij dat van te voren kenbaar maakt en regelt. Begraafpark Zuylen is een non-profit organisatie, dus extra kosten zijn er niet. Maar reserveren lijkt geen overbodige luxe.

"Er kunnen hier straks zo'n zestig NAC-supporters hun laatste rustplaats vinden", vertelt directeur Roel Stapper. "Ik heb het nog niet nagemeten, maar er kunnen denk tussen de twintig en dertig mensen begraven worden. En daartussen komen zuilen waar de bussen met as inzitten. Het ligt er een beetje aan hoeveel mensen zich laten cremeren, want dat neemt minder ruimte in."