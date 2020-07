Coronapatiënt Han heeft tranen in de ogen na gesprek met premier Rutte: 'Hij is een mens'

Premier Rutte in Uden. vergroot

“Ik ben vooral gekomen om mijn respect te tonen. Het is zo heftig wat mensen hier meegemaakt hebben.” Dat zei premier Mark Rutte woensdag tijdens zijn bezoek aan ziekenhuis Bernhoven in Uden. Het ziekenhuis keek woensdag samen met Rutte terug op de zware periode eerder dit jaar toen de coronacrisis op zijn hoogtepunt was. De premier sprak onder meer met zorgmedewerkers en coronapatiënten.

Ashley Bernard was een van de zorgmedewerkers die woensdag met de premier mochten praten. Ze werkte in die periode in zorghotel Udensduyn waar veel coronapatiënten terechtkwamen. Haar ontmoeting met Rutte noemde ze ‘heel fijn’. “Hij heeft echt naar ons geluisterd.” Zijn bezoek voelt als een erkenning, zegt ze.

Zorgmedewerkers luchten hun hart bij premier Rutte (en gaan met hem op de foto):

Emotioneel was vooral het gesprek met de 76-jarige Han Zwanenberg uit Nuland. Hij lag als coronapatiënt wekenlang in coma in een ziekenhuis in Enschede en revalideert nu in Uden. “Ik was een levend lijk.” Na een val en later ook nog een hersenbloeding kan hij niet meer lopen. “Dat vind ik heel erg”, zegt hij. “Ik ben uit een hel gekomen, echt! Maar ik ben nou bijna in de hemel”, zegt hij lachend. “Maar voorlopig wil ik daar nog niet naartoe."

Net als in zijn gesprek met de premier komen bij Han de tranen als hij over zijn situatie vertelt. “Het was een heel, heel mooi gesprek”, zegt Han. “Hij is een mens.”

“Het dwingt respect af als je verpleegkundigen, artsen, schoonmaakpersoneel in de ogen kijkt."

De regio Veghel/Uden werd al in maart ernstig getroffen door COVID-19. Het relatief kleine ziekenhuis concentreerde zich maandenlang vrijwel uitsluitend op coronapatiënten en kreeg daarmee landelijke bekendheid.

Het ‘meest intense moment’ was voor de premier toen minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid hem belde na een bezoek aan het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. De vice-premier zei hem dat de cijfers kennen iets heel anders is dan het zelf zien. “Het dwingt respect af als je verpleegkundigen, artsen, schoonmaakpersoneel in de ogen kijkt, die in de chaos de zaak in goede banen leiden.”

Juist dat doordrong iedereen ervan dat ervoor gezorgd moest worden dat patiënten over Nederland verspreid moesten worden, laat Rutte weten. Hij wilde al die tijd zelf ook naar Brabant komen.