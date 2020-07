Theo van der Westerlaken (71) overleden: 'Mister Acht van Chaam'

theovanderwesterlaken720 vergroot

Theo van der Westerlaken, al bijna 50 jaar betrokken bij de organisatie van de Acht van Chaam, is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Van der Westerlaken die 71 jaar is geworden, zorgde ervoor dat de Acht van Chaam grote bekendheid kreeg. Vorige week onderscheidde de KNWU hem nog voor zijn verdiensten met het prestigieuze Gouden Wiel.

De KNWU was bij de uitreiking lovend over Van der Westerlaken. “Je zet je al zo lang voor de wielersport in, het hoofdbestuur van de KNWU was het er dan ook snel over eens dat de onderscheiding jou toekomt."

Theo van der Westerlaken was sinds 1971 lid van het Comité Acht van Chaam. In 1991 werd hij tweede secretaris en vanaf 1994 tot aan zijn dood was hij 1e secretaris. Zijn vader was de eerste organisator van de Acht van Chaam.

Ad Koijen, voorzitter van de Acht van Chaam, noemt Theo van der Westerlaken ontzettend belangrijk voor het wielerevenement. "Wat hij allemaal wist, dat kunnen wij met zijn allen niet opvangen." Het bestuur heeft daarom besloten om Van der Westerlaken te eren met een plaquette op het wielermonument tegenover zijn huis in het centrum van Chaam.

De Acht van Chaam wordt traditioneel verreden op de woensdag na de Tour de France, maar dit jaar is het evenement afgelast vanwege de coronacrisis.

20 jaar geleden zei Theo van der Westerlaken dit over de Acht van Chaam:

