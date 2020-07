Proef met transparante mondkapjes op de intensive care

Het Amphia Ziekenhuis in Breda neemt samen met het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam deel aan een proef met transparante mondmaskers. De maskers moeten ervoor zorgen dat de patiënt de zorgmedewerker herkent en dat ze beter met elkaar kunnen communiceren.

Het is een proefproject van verpleegkundig onderzoeker Annemarie de Vos. "Ik kwam via sociale media in contact met een dove vrouw. Zij maakt katoenen maskers met transparante kunststofvensters. Die maskers gaan we op kleine schaal testen in het Amphia Ziekenhuis en het Erasmus MC." IC-verpleegkundigen gaan de mondkapjes uitproberen. Dat gebeurt in een testomgeving en niet tijdens het werk met patiënten.