Meesterinbreker die dienstwapen van agent stal, moet zes jaar de cel in

Archieffoto: Pixabay vergroot

Een meesterinbreker die vooral toesloeg in Zuidoost-Brabant moet zes jaar en zeven maanden de cel in. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag bepaald. Zijn ex-vriendin uit Hapert krijgt een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

Maaike Cnossen Geschreven door

De 48-jarige man zonder vaste woonplaats ging tussen maart en juni vorig jaar naar woonwijken waar hij enigszins bekend was. Daar zocht hij overdag naar huizen waarvan de bewoners niet thuis waren. De man belde naar vaste telefoonnummers en als er niet werd opgenomen, dan was dat voor hem het signaal dat de kust vrij was om in te breken. Hij sloeg in totaal zeker tien keer toe in onder meer Beek en Donk, Helmond, Eersel, Valkenswaard en Eindhoven.

De rechtbank vindt dat de man berekend en systematisch te werk ging, puur om zijn eigen portemonnee te vullen. Hij stal zelfs een keer het dienstwapen van een agent. Dit wapen is in het illegale circuit beland.

Vriendin verkocht spullen

Zijn toenmalige vriendin (48) verkocht de gestolen spullen. Ook was ze bij inbraak medeplichtig omdat ze onder meer hielp het telefoonnummer van de bewoners op te zoeken. De officier van justitie wilde haar ook vijftien maanden de cel in hebben, maar de rechtbank vindt dat er onvoldoende bewijs is dat ze vaker meedeed aan de inbraken.

Naast de celstraf die de meesterinbreker nu heeft gekregen, moet hij ook nog een eerdere voorwaardelijke gevangenisstraf van 275 dagen uitzitten.