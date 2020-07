Boeren veranderen maisvelden in bloemenweides en het resultaat is prachtig

Duinboeren Manon en Jan. vergroot

"Boeren kunnen niet zonder natuur en de natuur kan in bevolkte gebieden ook niet zonder boeren. Hier komt dat heel aardig samen." Boerin Manon van Balkom is blij met de metamorfose van de landbouwgrond in natuurgebied De Margriet in Helvoirt, aan de rand van de Loonse en Drunense duinen. Veel maisvelden hebben daar plaats gemaakt voor andere gewassen en kleurrijke bloemenweides.

Elf boeren doen mee aan het project van de gemeenten Haaren en Vught. De grond wordt niet meer voor een jaar, maar voor zes jaar verpacht. Zo kunnen de boeren investeren in wisselende gewassen in plaats van ieder jaar op zeker te spelen met mais. De pachtprijs is bijna gehalveerd, maar daar willen de gemeenten wel wat voor terug van de boeren.

"Het ziet er hier nu prachtig uit en dat was ook de bedoeling."

Niki Thewissen heeft het project namens de gemeenten begeleid en legt uit waarom Haaren en Vught hier aan meewerken. "We wilden als gemeente meer biodiversiteit, maar daar kunnen we niet voor zorgen van achter een bureau. Daar hebben we deze boeren voor nodig. Die hebben we het vertrouwen gegeven om met een plan te komen en ze zijn daar enthousiast over geraakt. Het ziet er hier nu prachtig uit en dat was ook de bedoeling."

Bekijk hier hoe de maisvelden eruit zien:

Want dat is met de boeren afgesproken. Natuur- en landbouwgebied De Margriet moet er afwisselender en vitaler door worden. De grond was uitgeput door het jarenlang verbouwen van mais. Het telen van andere gewassen en het planten van bloemen en struiken zorgen ervoor dat de biodiversiteit een impuls krijgt. Het gebied is nu ook aantrekkelijker voor bijvoorbeeld wandelaars.

"Als wij goed zijn voor de grond, is de grond ook goed voor ons."

Jos van Esch doet ook mee. Hij noemt zichzelf een enthousiaste duinboer voor wie het boerenleven en de zorg voor de natuur een vanzelfsprekendheid zijn. "Maar het is goed dat we dit plan zelf hebben kunnen maken. Voorheen konden we dit land maar steeds voor een jaar pachten. Dan speel je op zeker en verbouw je mais. Nu kunnen we meer variëren. Dat is beter voor de grond, beter voor de natuur en ook beter voor ons als boer."

Collega-duinboerin Manon van Balkom is het hier helemaal mee eens. Ze is trots op haar landbouwgrond en vooral de metamorfose die het ondergaan heeft.

"Als boeren samen met de gemeente laten we nu zien dat we iets mét elkaar kunnen, in plaats van tegenover elkaar. We pachten deze grond al dertig jaar, maar steeds met een contract voor een jaar. Nu kunnen we er echt werk van maken. Want als wij goed zijn voor de grond, is de grond ook goed voor ons."