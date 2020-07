Waarom willen zoveel mensen burgemeester van Asten worden? 'Wij hebben alles wat de klok slaat'

De vacature voor het burgemeesterschap is populair (archieffoto). vergroot

Klokken, koeien en natuur. Dat is waar de meesten aan denken bij de gemeente Asten. Mooi, maar niet per se heel spannend. Toch vinden dertig mensen het uitdagend genoeg om er burgemeester te worden. Op de openstaande vacature zijn best veel reacties binnengekomen voor zo’n kleine gemeente.

Maaike Cnossen Geschreven door

Voor Jos Leenders is het helder waarom de functie zo populair is: Asten is gewoon een heel gezellige gemeente. Hij is de voorzitter van de vertrouwenscommissie, die straks een kandidaat voordraagt aan de gemeenteraad. “Het is een gemeente die haar eigen boontjes dopt. Het is gezellig en bruist volop met een actief verenigingsleven. We hebben alles wat de klok slaat.”

Volgens het tijdschrift Binnenlands Bestuur voor ambtenaren en bestuurders reageren er gemiddeld zo’n 21 mensen op een vacature voor een burgemeester. In Brabant is er volgens een woordvoerder van de provincie ‘geen peil op te trekken’ hoeveel reacties er gaan komen. “De ene keer zijn het er tien of minder. Een andere keer meer, zoals die 30 nu.” Volgens hem is het vaak zo dat grotere gemeenten wat minder sollicitanten trekken omdat die functie daar ook zwaarder is. “Maar ook dat schuift enorm. Nogmaals: er is geen peil op te trekken.”

Ter vergelijking: Den Bosch trok 23 sollicitanten in 2017 en Eindhoven een jaar eerder 16 sollicitanten.

'Klein, maar fijn'

Leenders denkt ook dat Asten ‘klein, maar fijn’ is om te besturen. “In grote gemeenten ligt de drempel misschien wat hoger. Daar ligt de problematiek ook wat hoger. Wil je daar als burgemeester tussen zitten?”

16 mannen en 14 vrouwen doen een gooi naar het ambtsketen. Onder de sollicitanten zijn 28 kandidaten al burgemeester of wethouder (geweest) of hebben een andere functie in de politiek of overheid (gehad). Twee sollicitanten werken in de particuliere sector of hebben een vrij beroep. Leenders verwacht eind november bekend te kunnen maken wie het gaat worden.