Bekende en onbekende Brabanders herdenken Arnol Kox: 'Ik zie het voor me, Arnol die Jezus omhelst'

De Eindhovense stadsprediker Arnol Kox is niet meer. Bekende en onbekende Brabanders reageren op het overlijden van de 'Schreeuwjezus'. Met zijn lange baard en altijd witte kleding was hij een opvallende verschijning.

Wim Daniëls, auteur van boeken over Brabant, dialecten en taal, wijdt een compleet gedicht aan het overlijden van Kox. "Ik zie het voor me. Arnol die Jezus omhelst. En roept 'ik wist het wel, ik wist het wel'.

Ook burgemeester John Jorritsma staat stil bij het overlijden. "Stadsprediker Nol Kox heeft de weg naar zijn Heer gevonden. Markant icoon van de stad, waar niet iedereen enthousiast over was, is niet meer. Hoe je ook over hem denkt, ook hij is Eindhoven. Goed om daarom even bij stil te staan", zegt de burgemeester.